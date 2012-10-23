Из штаба УДАРа украли два ноутбука

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, утром 22 октября в дежурную часть Шахтерского горотдела милиции поступило сообщение от уполномоченного партии «УДАР» о том, что ночью неизвестные проникли в помещение офиса партии и похитили два ноутбука.

В ходе осмотра на месте преступления следов взлома входных дверей установлено не было, внутренний порядок в помещении не нарушен. Из офиса были тайно похищены два принадлежашие партии «УДАР» ноутбука, общей приблизительной стоимостью приблизительно 10 тыс. грн. Другое имущество не пострадало.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 185 ч. 3 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя этого штаба Дениса Комарова, «сегодня утром, около 7.50, когда сотрудники окружного избирательного штаба партии «УДАР» прибыли в офис, они обнаружили пропажу двух ноутбуков; кроме того, задняя дверь офиса была открыта”.

Он отметил, что кроме двух рабочих ноутбуков с важной информацией, ничего не пропало, и грабители оставили нетронутыми еще два ноутбука, принтер, интернет-модемы и обогреватель.

Руководитель штаба считает, что целью грабителей были не материальные ценности, а информация, которая хранилась в штабных компьютерах.