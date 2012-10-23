Луганская КПУ обвиняет ПР в провокации

Об этом УНИАН сообщил секретарь Луганского обкома КПУ, депутат областного совета Максим Чаленко.

По его словам, он подал заявление на имя начальника главного управления МВД Украины в Луганской области Евгения Польского в связи с проведением уголовно наказуемой акции против коммунистов в центре Луганска 21 октября.

Как рассказал М. Чаленко, члены Партии регионов 21 октября организовали и провели акцию, во время которой молодые люди в одежде с коммунистической символикой в районе остановки Центральный рынок надували мыльные пузыри и скандировали: «Коммунистическая партия Украины – мыльный пузырь». «Предъявлять какие-либо документы молодые люди отказались. Ими руководила работник областного штаба Партии регионов, которая также является сотрудницей управления по делам семьи и молодежи облгосадминистрации Анна Шкутько. После ее команды: уходим, - все кинулись врассыпную», – отметил М.Чаленко.

М. Чаленко также отметил, что участники акции сначала молча ожидали съемочную группу Луганской областной государственной телерадиокомпании, а на камеру активизировали акцию, активно давали интервью. Но когда акцию стали снимать коммунисты, А.Шкутько бросилась бежать.

«Кроме А. Шкутько акцию координировал руководитель одного из луганских областных коммунальных учреждений Денис Мирошниченко – депутат Ленинского райсовета от Партии Регионов», – добавил М.Чаленко.

Он заверил, что на ближайшей сессии облсовета поднимет вопрос о соответствии данных чиновников занимаемым должностям.

Факт подачи представителями КПУ заявления в милицию подтвердили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Справка УНИАН. В соответствии с частью 1,3 ст. 157 УК Украины – воспрепятствование осуществлению избирательного права соединенное с обманом, совершенное по предварительному сговору группой лиц - наказывается ограничением свободы на срок от 2-х до 5-ти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2-х до 3-х лет.