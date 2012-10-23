Луганская КПУ обвиняет ПР в провокации
Луганский обком Коммунистической партии Украины обвиняет членов Партии регионов в проведении провокационной акции против КПУ и просит милицию расследовать этот инцидент.
Об этом УНИАН сообщил секретарь Луганского обкома КПУ, депутат областного совета Максим Чаленко.
По его словам, он подал заявление на имя начальника главного управления МВД Украины в Луганской области Евгения Польского в связи с проведением уголовно наказуемой акции против коммунистов в центре Луганска 21 октября.
Как рассказал М. Чаленко, члены Партии регионов 21 октября организовали и провели акцию, во время которой молодые люди в одежде с коммунистической символикой в районе остановки Центральный рынок надували мыльные пузыри и скандировали: «Коммунистическая партия Украины – мыльный пузырь». «Предъявлять какие-либо документы молодые люди отказались. Ими руководила работник областного штаба Партии регионов, которая также является сотрудницей управления по делам семьи и молодежи облгосадминистрации Анна Шкутько. После ее команды: уходим, - все кинулись врассыпную», – отметил М.Чаленко.
М. Чаленко также отметил, что участники акции сначала молча ожидали съемочную группу Луганской областной государственной телерадиокомпании, а на камеру активизировали акцию, активно давали интервью. Но когда акцию стали снимать коммунисты, А.Шкутько бросилась бежать.
«Кроме А. Шкутько акцию координировал руководитель одного из луганских областных коммунальных учреждений Денис Мирошниченко – депутат Ленинского райсовета от Партии Регионов», – добавил М.Чаленко.
Он заверил, что на ближайшей сессии облсовета поднимет вопрос о соответствии данных чиновников занимаемым должностям.
Факт подачи представителями КПУ заявления в милицию подтвердили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.
Справка УНИАН. В соответствии с частью 1,3 ст. 157 УК Украины – воспрепятствование осуществлению избирательного права соединенное с обманом, совершенное по предварительному сговору группой лиц - наказывается ограничением свободы на срок от 2-х до 5-ти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2-х до 3-х лет.