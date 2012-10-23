Кандидатов-мажоритарщиков может стать еще меньше

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение А.Магера высказал сегодня журналистам после завершения заседания ЦИК.

"Сегодня мы отменили регистрацию одного из кандидатов в связи с вступлением в законную силу обвинительным приговором суда за совершение определенного преступления. Я не исключаю, что подобные решения ЦИК может принимать и впоследствии. Очень этого не хотелось бы, но если такие случаи будут происходить, то, безусловно, будет отменена регистрация", - сказал А.Магера.

Кроме того, по его словам, ЦИК может отменить регистрацию кандидата в депутаты и в другие сроки, чем предусмотрено законом, в случае его смерти.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, Центризбирком отменил регистрацию кандидата в депутаты Владимира Штундера, который баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 87 (Надворная, Ивано-Франковская область). ЦИК отменил регистрацию самовыдвиженца в связи с получением информации из Министерства внутренних дел о том, что В.Штундер осужден Богородчанским райсудом Ивано-Франковской области 19 июля за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 388 Уголовного кодекса.