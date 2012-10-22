Милиция задержала партию компромата на депутата ПР

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, выехав на место следственно-оперативная группа горотдела задержала двоих местных жителей 1971 и 1990 г.р., водителей автомобилей Volkswagen и Chevrolet Lacetti, а также двенадцать граждан, жителей Луганска и Красного Луча, которые за денежное вознаграждение распространяли листовки с компрометирующей информацией о кандидате в депутаты Верховной Рады.

По данным милиции, с места происшествия были изъяты 12 900 листовок, около сотни экземпляров газеты «Репортер свободный», распечатки карт транспортного движения, письма с маршрутами движения, блокнот с записями и прочее.

В настоящее время Северодонецкий ГО ГУ МВД в Луганской области проводит проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру для принятия относительно указанных лиц процессуального решения.