Эксперт: украинский парламент снова будет «без каблуков»

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказала эксперт по гендерным вопросам Института демократии и социальных процессов Екатерина Везелева.

Она отметила, что об этом свидетельствуют результаты мониторинга, начатого в мае 2012 года представителями Женской демократической сети Международного республиканского института, Женского консорциума Украины, организации “Женский выбор”, Института демократии и социальных процессов, Киевского института гендерных исследований и организации “Европейский выбор”. Сеть насчитывает 45 организаций, которые осуществляют количественный и качественный мониторинг избирательного процесса парламентских выборов.

Как сказала Е.Везелева, “картинка, существующая парламенте Украине, пока не очень изменится. Сегодня в парламенте представлено не более 8% женщин, то есть 32 человека, а после 28 октября (дня проведения выборов в ВР - УНИАН), к сожалению, всего около 10% женщин будет представлено в парламенте, то есть мы прогнозируем, что их будет 40-45”.

“Поэтому украинский парламент снова будет “без каблуков”, - сказала она.

По ее словам, “10% это не та критическая масса, которая может изменить ситуацию в Украине, которая может повлиять на улучшение социально-экономической ситуации”.

Е.Везелева подчеркнула, что исследование основывалось на социологических опросах, которые были проведены известными социологическими группами, в частности Центром Разумкова.

По ее словам, “если опираться на их исследование, то, например, Партия регионов даст нам в будущем в парламенте не более 10% женщин, а Объединенная оппозиция представит не более 13% женщин, “УДАР” - 18% женщин, КПУ - 17%”.

Она отметила, что, “к сожалению, 10%, которые мы прогнозируем, это значительное ниже общемирового показателя в 13%”.

По ее словам, “со времени первых парламентских выборов в 90-ъ годах в Украине произошло лишь незначительное улучшение ситуации за последние 20 лет”.

Также Е.Везелева подчеркнула, что мониторинг показал, что “женщинам при смешанной системе выборов значительно сложнее попасть в парламент, чем при пропорциональной системе выборов по закрытым спискам”. “К сожалению, у женщин, в частности, не хватает ресурсов”, - отметила она.