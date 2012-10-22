Представитель Президента отказался публично обещать соблюдать Конституцию

Это произошло в ходе заключительного форума движения "Честно".

"Я не могу взять на себя такие персональные обязательства. Я боюсь обмануть", - цитирует Мирошниченко Украинская правда.

Он добавил, что "Конституция требует голосовать персонально независимо от подписей".

Мирошниченко также выступил против введения уголовной ответственности за неперсональное голосование. "Я не хотел бы, чтобы когда речь заходит о политике, принимались нормы Уголовного кодекса. Я не считаю допустимым голосовать за других, но мы не должны открывать этот ящик Пандоры и заменять политическую ответственность уголовной", - отметил регионал.

В то же время присутствующие на форуме кандидаты Виктор Пинзеник, Александра Кужель и Николай Княжицкий поставили подписи под таким обязательством.