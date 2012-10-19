Яценюк говорит, что в Киеве на мажоритарке действует здоровая конкуренция

Об этом заявил глава совета объединенной оппозиции Арсений Яценюк в эфире 5 канала, комментируя согласования мажоритарных кандидатов с партией "Удар", пишет Украинская правда.

Яценюк напомнил, что оппозиция предлагала партии Виталия Кличко согласовать мажоритарщиков еще в начале избирательной кампании, но этого не произошло.

"Поэтому совершенно естественно, что когда люди проработали несколько месяцев в округе, они, во-первых, отказались сниматься (и мы предупреждали об этом, что это именно так будет), но то, что договоренности хотя бы какие-то достигнуты это уже плюс", - отметил он.

"Что касается города Киева? Как мы можем в Киеве пойти на то, чтобы снять таких кандидатов в депутаты, как Сергей Терехин, Ксения Ляпина, например, Владимир Яворивский, как Черноволенко из Народного руха? В пользу тех людей, которых я, откровенно говоря, при всем уважении к тем людям, я не знаю, кто они. Они сейчас пользуются брендом политической силы, под которой они идут ", - рассказал политик.

"Но это не означает, что мы должны просто взять и сдать фактически Киев. Поэтому мы приняли решение, что должен быть принцип здоровой конкуренции, он существует", - уточнил политик.

"Я считаю, что то решение, которое состоялось по городу Киеву, абсолютно правильное и корректное, в первую очередь по отношению к нашим политическим партнерам, в первую очередь к тем людям, которые сейчас идут по округам", - подытожил Яценюк.