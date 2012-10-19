ЦИК рассмотрит жалобу кандидата в народные депутаты Черняховского на подкуп избирателей водкой

19 октября 2012 года, в 16:00 Центральная избирательная комиссия (пл. Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК) рассмотрит жалобу кандидата в народные депутаты Украины в избирательном округе № 221, главного координатора гражданской кампании «Форум» Виталия Черняховского на подкуп избирателей водкой, который осуществляет кандидат в народные депутаты Украины в избирательном округе № 63, владелец водочной компании Николай П.

17 октября 2012 года штабисты кандидата в народные депутаты в избирательном округе № 63 Николая П. избили общественного активиста Павла Коваля, проводившего акцию против подкупа избирателей водкой. Об этом сообщил главный координаторгражданской кампании «Форум» Виталий Черняховский.

«В Житомирскую областную общественную организацию «Трезвый Житомир», председателем правления которой является Павел Коваль, обратились жители Бердичева Житомирской области с информацией о том, что с конца августа 2012 года кандидат в депутаты по 63-му округу, хозяин водочной компании Николай П. раздаёт избирателям водку с целью подкупа. Проверив данную информацию и установив последний факт раздачи водки учащимся ПТУ 13 октября в помещении профессионально-технического училища № 4 г. Бердичева, членами ЖООО «Трезвый Житомир» и представителями общественности Бердичева было принято решение провести 17 октября в Бердичеве акцию-пикет против подкупа избирателей водкой», – рассказал В. Черняховский.

Как рассказал В. Черняховский, «в 17:10, после проведения акции, возле штаба кандидата Николая П. в Бердичеве на ул. Свердлова, 1/3, на активистов «Трезвого Житомира» напали штабисты Николая П. Один из двух нападавших штабистов нанёс главе правления организации Павлу Ковалю удар по лицу, разбив губу, и порвал куртку».

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Виталий Черняховский

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