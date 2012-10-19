Церковь призывает украинцев не позориться, продавая свои голоса на выборах

Продавая голос на выборах человек позорит себя как личность и гражданина. Об этом в эфире «5 канала» заявил глава Информационного управления УПЦ КП архиепископ Евстратий (​​Зоря).

«Продажа голоса, за что угодно, начиная от синонимической гречки и заканчивая сладкими обещаниями, которые, очевидно являются неосуществленными, продавая свой голос, человек позорит себя, как личность, как гражданина, и поэтому пусть не жалуется, почему мы так плохо живем, почему не принимаются правильные законы, почему воруют деньги и так далее », - заявил Архиепископ.