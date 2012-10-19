Церковь призывает украинцев не позориться, продавая свои голоса на выборах
08:20, 19 октября 2012Политика
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В УПЦ КП напоминают, что продавая свой голос, не стоит жаловаться, почему так плохо живется.
Епископ Евстратий (Зоря) призывает к честности
Продавая голос на выборах человек позорит себя как личность и гражданина. Об этом в эфире «5 канала» заявил глава Информационного управления УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).
«Продажа голоса, за что угодно, начиная от синонимической гречки и заканчивая сладкими обещаниями, которые, очевидно являются неосуществленными, продавая свой голос, человек позорит себя, как личность, как гражданина, и поэтому пусть не жалуется, почему мы так плохо живем, почему не принимаются правильные законы, почему воруют деньги и так далее », - заявил Архиепископ.
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