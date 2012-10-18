Азаров говорит, что дружба дружбой, а цена на российский газ слишком высока

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая сегодня в Севастополе перед ветеранским активом города.

Премьер-министр Украины заверил, что у нашей страны отношения с Россией будут всегда дружескими. «Для нас это не просто лозунг, это наше убеждение, и мы никогда не позволим, как позволили оранжевые, превращать Россию в врага». Но, добавил он, "в данной ситуации, мы вынуждены принимать меры по развитию собственной энергетической базы, потому что мы не можем платить такие высокие цены за газ».

Глава украинского правительства сказал: «Мы не можем сейчас платить такую цену за газ. Цена убийственная для нашей экономики. Поэтому, приняли решение: Украина располагает необходимыми запасами газа и нефти, и в течение десяти лет мы сможем покрывать все свои потребности собственным газом».