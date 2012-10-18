Суд вынес приговор банде Сушко, которая убивала и грабила состоятельных людей

Приговор может быть обжалован, сообщает ZIK.

Приговором суда вожака банды Артура Сушко приговорили к пожизненному заключению. Под стражей он находится с 2003 года. Остальные подсудимые - всего 19 человек, в том числе две женщины, получили по 10-15 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества. Все подсудимые находятся под стражей с 2002-2004 годов, поэтому после вступления приговора в законную силу некоторые уже выйдут на свободу.

Кроме того, суд вынес решение об удовлетворении гражданского иска, согласно которому осужденные должны компенсировать моральный и материальный ущерб пострадавшим. Размер компенсации составляет от 5 до 150 тыс. грн. По версии обвинения, банда совершала жестокие убийства и разбойные нападения на территории Западной Украины. Ее «почерком» считалось пытки жертв.

Обвинение по уголовному делу, насчитывает 140 томов, поддерживает Генпрокуратура Украины. На счету банды несколько убийств и разбойные нападения. Потерпевшими по этому делу проходят около сотни состоятельных людей.

На совести Артура Сушко - гибель двух бойцов спецподразделения «Сокол». 16 сентября 2003 во Львове погибли подполковник из спецотряда милиции «Сокол» Андрей Орехов и старшина этого подразделения Богдан Мисько. Они участвовали в отработке района, где, по оперативным данным, должен был находиться Артур Сушко.

По версии обвинения, именно банда Сушко 26 июня 2003 ворвалась в дом ректора Львовской зооветеринарной академии Романа Кравцива. Бандиты завернули жену ректора и его самого в ковры, чтобы они не оказывали сопротивления. Женщина задохнулась. Приговор суда может быть обжалован в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел в течение месяца.