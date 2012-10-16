Возмущенная «фальшивкой» Батькивщина требует показать видео и избиения Тимошенко

"Сегодня в Интернет был брошен провокационный и смонтирован видеоролик, в больничной палате, где происходят физиотерапевтические процедуры, якобы Юлия Тимошенко занимается физкультурой", - говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины".

В партии напомнили, что о возможности таких "грязных провокаций защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко предупреждал еще несколько недель назад. Суть этой провокации, по замыслу украинских последователей Геббельса, проста: смонтировать реальные и постановочные кадры, смешать ложь и правду".

Батькивщина резонно обращает внимание, что с появлением этого видео "возникает закономерный вопрос к руководителям пенитенциарной системы: откуда взялись кадры из больничной палаты и якобы с физиотерапевтического кабинета". В партии по этому поводу интересуются, нет ли у тюремщиков, которые утверждали, что никакого видеонаблюдения за Тимошенко не велось раньше, видео с избиением лидера оппозиции при принудительном перевозе ее из СИЗО в больницу.

"Наверное власть поняла, что такое издевательство страхоподобных мужчин над хрупкой женщиной до боли напоминает кадры из эсэсовских концентрационных лагерей", - предположили в Батькивщине.

ВО обращает внимание мирового демократического сообщества на недопустимость установления круглосуточного видеонаблюдения за Юлией Тимошенко, на безнравственности и противозаконности таких действий.

"Круглосуточные видеокамеры установлены не только в больничной палате лидера оппозиции, но и в туалетной и душевой комнате, а кадры из них публикуются в сети Интернет и на телевидении", - возмущены в оппозиции.

Батькивщина требует от ГПУ возбудить уголовное дело, выявить авторов провокации и привлечь их к ответственности, а также "прекратить пытки над Юлией Тимошенко и демонтировать видеонаблюдение".