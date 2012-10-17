"Свобода" набирает добровольцев бороться с провокациями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во Львове заявила председатель Львовской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода», депутат Львовского областного совета, кандидат от объединенных оппозиционных сил в 119-м избирательном округе Ирина Сех.

По ее словам, оппозиция набирает добровольцев, которые будут присутствовать на участке и, в случае провокаций, будут обращаться к правоохранительным органам и выступать свидетелями событий.

„Ми не просто сейчас готовим наблюдателей, мы ищем людей с соответствующей техникой, чтобы делать видеофиксацию. Мы сейчас готовим специальные отряды для охраны участков", - отметила она.

По информации И.Сех, "есть информация о том, что будут происходить чрезвычайные происшествия здесь, на Львовщине: и подпалы и другие вещи, чтобы позднее признать выборы на участках недействительными. Что касается моего 119-го округа, то провластные силы и кандидаты хотят половину результатов признать недействительными. Поэтому мы сейчас работаем с людьми, чтобы обеспечить на участках, которые являются проблемными, охрану и сохранить результат."

"Кроме того, - сообщает кандидат от объединенных оппозиционных сил, - сейчас работаем над списками людей, которые есть за рубежом, чтобы по ним не проголосовали, потому что власть дает указания, чтобы вместо тех людей вбросили бюллетени”.

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И.Сех также отметила, что в день выборов, чтобы не допустить фальсификаций, представители «Свободы» и «Батькивщины» будут вести параллельный подсчет голосов.