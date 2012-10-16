Депутаты установили для искусственного оплодотоворения возрастной барьер

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в часть 2 статьи 123 Семейного кодекса Украины. Ими предусмотрено, что в случае перенесения в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) или одним из них по письменному согласию второго из супругов в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.

Также внесены изменения в статью 48 Основ законодательства Украины о здравоохранении, которыми предусмотрено, что возраст женщины, в отношении которой применяются вспомогательные репродуктивные технологии, не должен превышать 51 года на день искусственного оплодотворения или вживления эмбриона.

Вопрос применения вспомогательных репродуктивных технологий относительно женщины, возраст которой превышает 51 год, решается в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Применение вспомогательных репродуктивных технологий методом заменительного (суррогатного) материнства может осуществляться только в отношении граждан Украины и иностранцев – граждан стран, в которых такой метод вспомогательных репродуктивных технологий не запрещен законом, а в случаях, когда иностранцы проживают не в стране гражданской принадлежности, – и законом страны проживания.

Условиями применения заменительного (суррогатного) материнства является генетическая связь ребенка, по крайней мере, с одним из будущих родителей и отсутствие непосредственной генетической связи ребенка с заменительной (суррогатной) матерью, кроме случаев, когда заменительной (суррогатной) матерью является родственник будущих родителей.

Порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий и перечень документов, которые подаются лицами для их применения, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

В заключительных положениях отмечено, что действие данного закона не распространяется на лиц, которым проведены искусственное оплодотворение или вживление эмбриона до вступления в силу данного закона.