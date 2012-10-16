ВР решила на прощание работать ударно
11:43, 16 октября 2012Политика
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Верховная Рада Украины решила сегодня работать до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.
Верховная рада собирается рассмотреть 30 законопроектов
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 252 из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Сегодня повесткой дня предусмотрено рассмотрение более 30 законопроектов.
Кроме того, сейчас ВР рассматривает вопрос о включении еще около 20 законопроектов в повестку дня текущей сессии.
Как известно, сегодня проходит последнее заседание парламента перед выборами в ВР, которые состоятся 28 октября.
В то же время, как отметил вчера председатель Верховной Рады Владимир Литвин, нынешний парламент будет работать в пленарном режиме еще 2 недели в ноябре 2012 года.
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