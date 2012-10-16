ВР решила на прощание работать ударно

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 252 из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня повесткой дня предусмотрено рассмотрение более 30 законопроектов.

Кроме того, сейчас ВР рассматривает вопрос о включении еще около 20 законопроектов в повестку дня текущей сессии.

Как известно, сегодня проходит последнее заседание парламента перед выборами в ВР, которые состоятся 28 октября.

В то же время, как отметил вчера председатель Верховной Рады Владимир Литвин, нынешний парламент будет работать в пленарном режиме еще 2 недели в ноябре 2012 года.