Янукович в Луганске перережет ленточку

Об этом сообщает сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, в ходе рабочей поездки В. Янукович примет участие в торжественной церемонии открытия Дворца спорта «ЛТК Арена», во время открытия которого ознакомится с техническими характеристиками и перспективами развития спортивного комплекса.

Затем Президент посетит Научно-производственный центр «Трансмаш», где ознакомится с некоторыми образцами продукции предприятия (два опытных образца вагонов: грузового люкового вагона и вагона-цистерны, впервые изготовленными на заводе к приезду Президента). Генеральный директор ЧАО «НПЦ «Трансмаш» Сергей Мокроусов также проинформирует Президента о реконструкции учебного центра, оснащенного современным оборудованием, в котором будут работать филиалы трех кафедр Восточно-украинского национального университета им. В. Даля.

Президент также осмотрит цех колесных пар и тележечный цех, а также примет участие в торжественном открытии нового цеха тормозного оборудования.

Также ожидается, что В. Янукович проведет совещание с руководителями городов и районов области, а также предприятий региона, на котором будет обсуждаться состояние и перспективы социально-экономического развития Луганской области, после чего состоится общение Президента с прессой.