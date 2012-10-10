Кличко не будет принудительно снимать своих кандидатов в мажоритарных округах

Об этом в интервью "Коммерсант-Украина" заявил лидер партии Виталий Кличко.

"Они прекрасно понимают необходимость такого шага там, где это нужно, чтобы не прошел кандидат от власти. Поэтому те из наших кандидатов, кто будет сниматься, сделают это осознанно", - сказал политик.

По словам Кличко, переговоры с Объединенной оппозицией "Батькивщина" продолжаются, но УДАР не готов принимать решение "исходя из кулуарных договоренностей в кабинете одного из партийных руководителей".

"Если человек имеет максимальную поддержку, другие кандидаты должны снять свои кандидатуры в его пользу, а не просто потому, что так решил функционер в штабе. Так что, не учитывая мнения избирателей, мы в такие игры играть не будем", - отметил В.Кличко.

Он также добавил, что поддержка избирателей по тому или иному кандидату будет измеряться с помощью социологических исследований.

"Мы проводим социологические исследования только в тех округах, где не имеем четкого понимания, какой из кандидатов имеет наибольшую поддержку. Наша задача состоит в том, чтобы не победил кандидат от партии власти. Мы не имеем ничего против, если есть третий — независимый — кандидат, который пользуется поддержкой и не является представителем власти. И мы готовы его поддержать", - сказал лидер "УДАРа".

При этом, отметил В.Кличко, никаких документов о совместном снятии кандидатов с объединенной оппозицией партия подписывать не планирует.

"Это просто договоренности. Есть хорошая пословица: "Нет ни одного контракта крепче мужского рукопожатия", - сказал он.

"Наш рейтинг растет, и многих это сегодня серьезно беспокоит. Но, откровенно говоря, неприятнее всего — черный пиар от партнеров по оппозиции. Если мы будем бороться друг против друга, от этого выиграет только партия власти. А этого допустить нельзя. Поэтому я хотел бы посоветовать другим оппозиционным силам задекларировать четкие задачи и двигаться к ним, не воюя со своими партнерами", - резюмировал политик.