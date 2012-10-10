Стець говорит, что с подходом аппарата в ВР не останется аккредитированных журналистов

Председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець считает нонсенсом обращение Аппарата Верховной Рады Украины к комитету относительно решения вопроса о лишении журналистов “Украинской правды” Сергея Лещенко и Мустафы Найема аккредитации для освещения работы парламента.

Об этом Ю.Стець сказал в комментарии УНИАН.

“Если исходить из того, что за высказывание своего мнения относительно законопроекта нужно лишать аккредитации, то тогда мы должны лишить аккредитации почти всех журналистов. Это ненормально, когда за выражение позиции журналиста нужно лишать аккредитации”, - подчеркнул Ю.Стець.

По его словам, “в такой ситуации можно говорить о том, что нужно лишить за подобные поступки всех народных депутатов права присутствовать в сессионном зале, поскольку мы помним, как Партия регионов с шариками была на заседаниях парламента Украины, а оппозиция в поддержку Юлии Тимошенко и Юрия Луценко вывешивала баннеры”.

Ю.Стець назвал нонсенсом ситуацию, когда журналистам не позволяют выражать свою позицию.

При этом он отметил, что С.Лещенко и М.Найем не нарушили ни одной нормы закона.

“Я был очень удивлен этим письмом”, - добавил Ю.Стець.

По словам председателя комитета, обращение Аппарата Верховной Рады Украины о лишении журналистов “Украинской правды” аккредитации является еще одним подтверждением того, что “власть уже давно объявила войну не только политикам, предпринимателям, но и журналистам. Она хочет сделать все для того, чтобы закрыть рот журналистам, чтобы они ничего плохого о власти не писали”.

Ю.Стець отметил, что в этом комментарии выражает свою точку зрения, а не позицию комитета. При этом он выразил убеждение, что ни один член комитета от оппозиции никогда не проголосует за лишение журналистов аккредитации.

“Как в этом случае будут поступать представители парламентского большинства, я не могу комментировать, но будем надеяться, что они также не поддержат вещи, которые реально ограничивают конституционное право граждан на информацию, не допуская на рабочие места журналистов, а также ограничивают право журналистов на профессию”, - добавил Ю.Стець.

Как сообщила сегодня «Украинская правда», во исполнение поручения руководителя Аппарата Верховной Рады Украины пресс-служба ВР рассмотрела письмо коменданта охраны “относительно инцидента, который произошел 2 октября с.г.: во время проведения пленарных заседаний парламента представители СМИ, аккредитованных при Верховной Раде Украины, Лещенко С. и Найем М. разместили плакат в ложе прессы на балконе сессионного зала”.

Как сообщается в письме, комендант предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности аккредитации упомянутых журналистов на период работы парламента следующего созыва “из-за систематического нарушения ими условий общего режима работы парламента и игнорирования законных требований комендатуры охраны относительно прекращения этих нарушений”.