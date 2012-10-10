Прокуратура требует стенограмму заседания Рады, которая не подчинилась языковом закону

Председатель Львовского областного совета Олег Панькевич получил требование Прокуратуры Львовской области о предоставлении стенограммы пленарного заседания сессии Львовского областного совета от 9 октября 2012 года, его аудиозапись и результаты голосования по признанию недействительным на территории Львовской области Закона «Об основах государственной языковой политики».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

Как отмечается в письме в адрес председателя облсовета, прокуратура области проводит проверку законности этого решения.

Как сообщил прокурору О.Панькевич, решение еще не вступило в силу, поскольку его не подписал председатель областного совета. Согласно регламенту областного совета, председатель должен подписать решение на протяжении пяти рабочих дней после голосования на сессии, - информирует пресс-служба.

«После вступления в силу решения «О внесении изменений в решение областного совета от 16.03 2012 года № 405 «Об утверждении Программы развития украинского языка, украинской культуры и исторического сознания граждан Украины на территории Львовской области на 2012-2014 годы» (в новой редакции), Львовский областной совет сможет предоставить материалы по его подготовке», - говорится в письме областного совета в прокуратуру.

В пресс-службе Прокуратуры Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что действительно „Прокуратурой Львовской области проверяется законность принятого решения о признании недействительным на территории Львовской области Закона „Об основах государственной языковой политики”.

Относительно направления требования Прокуратурой Львовской области во Львовский областной совет о предоставлении стенограммы пленарного заседания сессии Львовского областного совета за 9 октября 2012 года – пресс-служба прокуратуры комментариев не предоставила.

Как сообщал УНИАН, 9 октября на сессии Львовского областного совета депутаты постановили признать недействующим Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» на территории Львовской области. Такое решение было принято как дополнение к Программе развития украинского языка, украинской культуры и исторического сознания граждан Украины на территории Львовской области на 2012–2014 годы (в новой редакции). За решение проголосовали 64 депутата. Соответствующее предложение внесла депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион. По ее словам „закон следует признать недействительным, учитывая его антигосударственную сущность и грубые нарушения во время его принятия в Верховной Раде”.