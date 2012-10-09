Львовский облсовет признал языковой закон недействительным в области
Депутаты Львовского областного совета сегодня на сессионном заседании приняли решение о внесении изменений в областную программу по развитию украинского языка, культуры и исторического сознания граждан Львовской области на 2012 год, одним из пунктов которого является признание недействительным на территории Львовской области Закона „О принципах государственной языковой политики”.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 64 депутата. Соответствующее предложение внесла депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион. По ее словам, „закон следует признать недействительным, учитывая его антигосударственную сущность и грубые нарушения во время его принятия в Верховной Раде”.
После принятия этого решения с пунктом о „признании недействительным языкового закона на территории области”, некоторые депутаты не скрывали в комментариях журналистам, что данное решение является политическим и не имеет юридической силы, а потому следует ожидать, что вскоре это решение областного совета будет опротестовано прокуратурой.
Во Львовском областном совете 116 депутатов.
Как сообщал УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла Закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.
Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.
Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.
10 августа закон вступил в силу.
После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений по совершенствованию законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках является вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырёва.
Ряд городских и областных советов приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.
2 августа Львовский областной совет на внеочередной сессии принял решение «Об общественно-политической ситуации». Депутаты поручили председателю облсовета Олегу Панькевичу обратиться в Высший административный суд Украины с иском к Верховной Раде Украины о признании действий парламента относительно подготовки и принятия Закона "О принципах государственной языковой политики" противоправными и совершенными с нарушением Конституции Украины и Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины".
Также депутаты Львовского облсовета постановили обратиться в Генпрокуратуру Украины, Службу безопасности Украины с заявлением о наличии в действиях Верховной Рады и ее должностных лиц при подготовке и принятии Закона "О принципах государственной языковой политики" признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 Уголовного кодекса Украины.