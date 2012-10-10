Герман стала комиссаром

17:00, 10 октября 2012
Политика
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На Генассамблее Международного движения «Мир без нацизма» Герман избрана Верховным правозащитным комиссаром от Украины

Ганна Герман

Во время Генеральной ассамблеи Международного правозащитного движения «Мир без нацизма», которая проходит в Страсбурге, советник Президента Украины – руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации ПрезидентаАнна Германизбрана Верховным правозащитным комиссаром от Украины.


Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Герман.

Как отмечается в сообщении, Международное общественное правозащитное движение «Мир без нацизма» объединило национальные правозащитные движения 24 стран мира, в том числе США, России, Германии, Франции, Австрии, Польши, Венгрии, стран Балтии, Люксембурга, Украины.

На первой Генеральной ассамблее Международного правозащитного движения избрано правление организации. От Украины в правление вошли бывший Президент Украины, президент Всеукраинского правозащитного движения “Украина без нацизма” Леонид Кравчук, А.Герман, координатор Антифашистской коалиции Украины Станислав Стукальский и член президиума МПР “Мир без нацизма” Андрей Гаджаман.

Правление избрало верховных правозащитных комиссаров от каждой страны. Верховным правозащитным комиссаром от Украины избрана А.Герман. Она вошла также в президиум правления Международного правозащитного движения «Мир без нацизма».

Как сообщал УНИАН, с 8 по 11 октября 2012 г. в Страсбурге (Франция) проходит Первая Генеральная ассамблея Международного правозащитного движения «Мир без нацизма», в которое входят более 140 организаций из 30 стран.

Целью деятельности правозащитного движения является консолидация практических мероприятий в борьбе с любыми проявлениями ненависти и экстремизма: фашизма, неонацизма, антисемитизма, ксенофобии, расизма.

В международном правозащитном форуме председательствует Борис Шпигель – член Парламентской ассамблеи Совета Европы, президент Международного правозащитного движения «Мир без нацизма».

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