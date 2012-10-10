Милиция перекрыла несколько кварталов, пока снимали листовки против регионала

Миссия международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO сообщает, что в г. Раздельная (Одесская область, 139 округ) милиция оцепила несколько кварталов и не пропускала граждан, пока коммунальщики отмывали стены от листовок с негативной информацией о кандидате в народные депутаты Украины от Партии регионов Александре Пресмане.

Как сообщили УНИАН в Информационном департаменте CIS-EMO, в ночь с 7 на 8 октября несколько кварталов улиц Ленина и Красноармейской заклеили листовками с негативной информацией об А.Пресмане.

Как отмечается в сообщении, «милиция и коммунальные службы Раздельной отреагировали на действия заклейщиков мгновенно. 8 октября уже с раннего утра квартал был оцеплен, никого из посторонних не пропускали, людям не разрешали фотографировать. Спешно поднятые коммунальщики тщательно сдирали и смывали все листовки до единой».

«По мнению местных жителей, такая реакция разительно отличалась от полнейшего попустительства в случаях, когда нарушителем законодательства о выборах выступал сам кандидат в народные депутаты А.Пресман», - говорится в сообщении миссии международных наблюдателей.

Как сообщал УНИАН, 2 октября с. г. представители Одесской областной организации Комитета избирателей Украины заявили о небывалых масштабах подкупа избирателей в регионе, зафиксированных в течение сентября.

В частности, по данным КИУ, полное игнорирование норм избирательного законодательства демонстрируют и кандидат по округу №139 А.Пресман, сотрудники предвыборного штаба которого развозили (в жилетках с эмблемой ПР) по райцентру Раздельная 21 сентября продуктовые наборы (пакет муки, бутылка масла, три пакета крупы и пять баночек консервов), с открыткой от кандидата А.Пресмана в виде календаря.

Напомним, осенью 2011 года возник скандал в связи с обнародованием информации о двойном гражданстве депутата Одесского областного совета от Партии регионов А.Пресмана.

В сентябре 2011 г. на пресс-конференции А.Пресман заявил, что наличие у него двух паспортов - украинского и американского - не противоречит нормам действующего законодательства Украины. По его словам, «сегодня многие правоохранительные органы занимаются Александром Пресманом. Если я сегодня депутат облсовета и, возможно, один из кандидатов в депутаты Верховной Рады, то, наверно, на этот вопрос все уже ответили». «Действительно, я в 2001 году получил американский паспорт, и от этого не отказываюсь. В течение десяти лет он у меня (срок действия – УНИАН) закончился», - уточнил А.Пресман.