В СБУ говорят, что поймали чиновника в Ивано-Франковске на взятке $30 тысяч

В Ивано-Франковске сотрудники СБУ и прокуратуры 9 октября задержали «на горячем» после получения взятки в размере 30 тысяч долларов США председателя департамента архитектуры и градостроения Ивано-Франковского горисполкома Олега Гаркота.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, материалы документирования свидетельствуют о том, что чиновник требовал от местного предпринимателя деньги за выдачу справки относительно градостроительных условий и ограничений для строительства многоэтажного жилого дома в городе Ивано-Франковск.

По этому факту прокуратурой Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ухудшением состояния здоровья в настоящее время задержанный находится в больнице под охраной сотрудников СБУ и МВД.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба ВО «Свобода» сообщила, что около 21.00 9 октября в Ивано-Франковске работники СБУ задержали председателя фракции ВО «Свобода» в городском совете Романа Онуфриева, депутата горсовета от ВО «Свобода», руководителя департамента архитектуры и градостроения О.Гаркота и предпринимателя Владимира Балагуру.

На месте события собралось достаточно много людей, среди них было много местных депутатов.

У О.Гаркота произошел сердечный приступ.

По данным местных СМИ, после приезда на место события председателя облсовета Александра Сыча Р.Онуфриева и В.Балагуру отпустили.