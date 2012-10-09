Яценюк говорит, что регионалы запугивают избирателей

Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня на пресс-конференции в Николаеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции.

Он отметил, что в Украине уже сегодня проходит масштабная фальсификация выборов: «Избирательный процесс – это не только последний день. Самое важное – это подготовка к выборам и проведение самой избирательной кампании. Сегодня можно четко сказать, что проведение избирательной кампании в Украине не удовлетворяет демократическим нормам и стандартам», - убежден А.Яценюк.

Главной проблемой в настоящее время А.Яценюк назвал давление на избирателей и членов избирательных комиссий. В частности, по его словам, для этого используются работники специальных подразделений. Так, во время тура Объединенной оппозиции по Украине они проводят видеофиксацию всех митингов. Как заявил А.Яценюк, «не тратьте рабочее время МВД на съемки наших митингов. Мы передадим в спецподразделения СБУ диски самого лучшего качества, чтобы они изучали предвыборную программу ОО «Батькивщина».

По его словам, работники правоохранительной системы должны заниматься реальной борьбой с преступностью и коррупцией и чиновниками, которые занимаются в настоящее время фальсификацией выборов, подчеркнул А.Яценюк.

По его словам, только в Николаевской области 325 государственных служащих и работников бюджетной сферы отказались работать в УИК, «потому что их запугали и хотят уволить с работы».

Он обнародовал несколько заявлений от членов УИК в Николаевской области, которым угрожают увольнением с работы, если они не сложат полномочий в комиссии. Среди прочего, А.Яценюк зачитал заявления учителей общеобразовательных школ села Привольное и Александрии, а также работника отделения почтовой связи в Баштанском районе.

Кроме того, отметил А.Яценюк, местные СМИ, которые финансируются из бюджета, отказывают в размещении материалов Объединенной оппозиции. «Хотя в соответствии с законодательством газеты, которые финансируются из бюджета, обязаны освещать деятельность как провластных, так и оппозиционных кандидатов», - подчеркнул он.

А.Яценюк сообщил, что на встречи оппозиционных кандидатов в депутаты с общиной приезжают руководители государственных районных администраций и представители Партии регионов. «Они фиксируют на видео каждого присутствующего в зале, переписывают фамилии и потом лично запугивают каждого человека, чтобы этот человек не приходил на дальнейшие встречи», - отметил он.

А.Яценюк подчеркнул, что слова Президента о стремлении демократических выборов никоим образом не отвечают действиям сегодняшней власти. «Они понимают, что при проведении демократических выборов в стране, они проиграют избирательную кампанию», - подчеркнул он.

«Президент В.Янукович лично несет ответственность за то, чтобы его подчиненные – премьер, председатель СБУ, министр внутренних дел – не были частью фальсификации выборов. Если в Украине могут быть проведены частично демократические выборы, поскольку речь об абсолютной демократичности вообще не идет, - то для этого еще есть три недели», - подчеркнул председатель Совета Объединенной оппозиции.