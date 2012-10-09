Эксперты: Чаще всего информатаки против Украины организовывает Россия

Об этом шла речь на круглом столе в УНИАН на тему: «Информационные войны против Украины: как это предотвратить?».

Представитель Украинской платформы «Собор», экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко отметил, что в последние годы Украина стала объектом информационных войн, при этом "посягательства идут" от разных игроков на международной арене.

"Это и ближайшее зарубежье, это и дальнее зарубежье. Но если говорить об отличии этих информационных атак, то можно сказать: "атаки" со стороны Запада имели своей целью повлиять на какое-то конкретное событие или акцию, или изменить определенный, но конкретный вектор нашего развития, то то, что мы видим с востока, а конкретно - от нашего восточного соседа, здесь вопрос совсем в другом - попытка изменить сущность той страны, в которой мы с вами живем", - заметил он.

В.Огрызко выразил сожаление, что нынешняя украинская власть не имеет желания противостоять этой информационной войне.

По мнению публициста, директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, Украина превращается в полигон для испытания информационных технологий, и это наблюдается не только со стороны России. "Существенное послабление в информационном секторе безопасности (Украины - УНИАН) привело к тому, что сегодня происходят почти ежедневно информационные операции в гуманитарном секторе", - сказал В.Бадрак.

По его словам, когда его центр исследовал ситуацию в Украине в 2006-2010 годах, наблюдалась цель России изменить внешнеполитический курс Украины, и Россия ее достигла. Сегодня, отметил В.Бадрак, речь идет о том, что может состояться полная трансформация Украинского государства.

Как сказал В.Бадрак, сегодня просматриваются такие конкретные опасные вещи: героизация Президента РФ Владимира Путина в Украине; запугивание рядовых украинцев сценариями войны с Россией; навязывание рядовым россиянам враждебного образа украинца; публичное обсуждение антиукраинского тезиса о крахе Украинского государства.

Сегодня, по словам эксперта, в России появились новые тезисы: требование федерализации, предоставления русскому языку в Украине статуса государственного и полного подчинения церквей Русской церкви.

Для борьбы с этим В.Бадрак предложил запретить в Украине организации, ведущие антиукраинскую деятельность, среди которых Институт стран СНГ, а также ввести запрет на въезд конкретным лицам, ведущим антиукраинскую деятельность. И начал бы В.Бадрак с депутата Госдумы Константина Затулина и лидера ЛДПР России Владимира Жириновского.

Писатель, шеф-редактор журнала «Универсум» Олег Романчук считает, что сегодня можно констатировать, что Украина проиграла информационную войну.

В то же время, он выразил надежду, что это лишь тактический проигрыш, и впереди Украину ждут "победные бои".