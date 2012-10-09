МИД: Украина не поставляла оружие в Сирию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров, комментируя сообщение в СМИ о якобы попадании ящиков с товарами военного назначения украинского происхождения к сирийским повстанцам.

«Украина строго соблюдает свои международные обязательства в сфере передачи товаров военного назначения и двойного использования и не осуществляла и не осуществляет поставок таких товаров в Сирию», - сказал он.

По словам А.Дикусарова, информация о международных передачах указанных товаров на ежегодной основе предоставляется в ООН и содержится в свободном доступе на веб-странице Реестра обычных вооружений ООН.

А.Дикусаров сообщил, что по имеющимся в МИД Украины данными, в 2010 году в полном соответствии с действующими международными требованиями и национальными процедурами был заключен контракт на поставки товаров военного назначения для нужд Министерства обороны Саудовской Аравии.

А.Дикусаров порекомендовал журналистам для получения более детальной информации относительно реализации указанного контракта обратиться в Государственную службу экспортного контроля Украины как специализированный уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам государственного контроля.

Он заверил, что в Украине существует очень серьезная система экспортного контроля за вооружениями, которая, по оценкам экспертов, является одной из лучших в мире.