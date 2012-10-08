Досудебное следствие подтвердило вину скандального мэра Инкермана

Следственным отделом прокуратуры Севастополя закончено досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении городского головы города Инкермана Валерия Коноплева за получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Как корреспонденту сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Севастополя, предъявленное ранее мэру обвинение в получении при пособничестве частного лица от представителя общественной организации взятки в сумме 20 тыс. долларов США и 100 тыс. грн остается в силе.

Согласно обстоятельствам дела, 13 августа текущего года Инкерманский городской председатель при пособничестве частного лица, получил от представителя общественной организации взятки за содействие в принятии городским советом решения о выделении участка земли площадью 0,06 га.

При получении взятки мэр был задержан сотрудниками УБОП и прокуратуры Севастополя.

Как планируется, на текущей неделе, после ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела, уголовное дело будет направлено в суд.

Санкция статьи 368 ч. 3 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, В.Коноплев был задержан при получении взятки в сумме 20 тыс. долларов и 100 тыс. грн. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 3 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). 16 августа Ленинский районный суд города Севастополя избрал для задержанного меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО № 15 г. Симферополя.