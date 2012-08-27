Прокуратура подтвердила, что глаз экс-мэр Инкермана выколол себе сам

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, городской прокуратурой проведена проверка по факту получения травмы левого глаза В.Коноплевым, и установлено, что телесное повреждение является результатом самоискалечения.

По результатам проверки прокуратурой города вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

Как сообщал УНИАН, в отношении В.Коноплева было возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 3 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение). Чиновник 13 августа получил взятку в размере 20 тыс. долл. и 100 тыс. грн. от представителя общественной инвалидной организации за предоставление ему содействия в получении позитивного решения Инкерманского горсовета о выделении в интересах данной организации земельного участка общей площадью 6 соток.

Прокуратура Севастополя проводила проверку информации о попытке задержанного за взятку мэра выколоть себе глаз на допросах. Как сообщил журналистам начальник следственного отдела прокуратуры города Амиль Рустамов, «на сегодняшний день оснований считать, что кто-то другой причинил умышленно эти телесные повреждения ему, прокуратура города не имеет».

Ленинский районный суд города Севастополя избрал задержанному В.Коноплеву меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО № 15 г. Симферополя.