Российский политолог считает, что выборы развяжут Януковичу руки

Как сообщает «Сегодня», по словам С.Маркова, Банковой волноваться не стоит. «Мы ожидаем, что Партия регионов одержит победу по партийным спискам и по большинству мажоритарных округов, причем не только на востоке и юге, но и в центре Украины. В отношении оппозиции мы ждем борьбу за второе место между «Батькивщиной» и «УДАРом». В целом власть будет иметь прочное большинство. Безусловно, Россия эти выборы признает. Да, мы считаем ошибкой заключение Юлии Тимошенко, но в Украине - молодая демократия, а молодым демократиям свойственно ошибаться», - сказал политолог.

По мнению С.Маркова, Запад в своих оценках выборов остановится посредине между «хорошо» и «плохо». «Скорее всего, позиция США и Евросоюза будет единой - они не решатся признать украинские выборы недемократическими и одновременно не захотят признавать их демократическими. То есть, будет средняя оценка «частично демократические», которая позволит Западу сохранить лицо и в то же время не рвать отношения с Украиной», - подчеркнул он.

По словам российского политолога, изменений в украинско-российских отношениях после выборов ожидать не стоит: «Новый парламент, как и старый, будет придерживаться линии Президента, а это значит, что отношения не ухудшатся. Будут ли они лучше, зависит не от парламента. Слухи о предстоящих изменениях в конфигурации украинской власти, которые должны изменить вектор внешней политики Украины, скорее всего, преувеличены, так как геополитический вектор в вашей стране определяет исключительно Президент, а не глава АП или секретарь СНБО. Безусловно, после выборов у Виктора Януковича будут развязаны руки для принятия серьезных решений, но для каких - мы не знаем. Поворот Украины на Восток можно ждать очень долго и в то же время он может быть уже завтра», - сказал С.Марков.