Путин рад, что суд «залепил Pussy Riot двушечку»

Об этом он заявил в интервью программе НТВ "Центральное телевидение", сообщает РИА Новости.

"На самом деле правильно, что их арестовали, и правильно сделали, что суд у нас такое решение принял. Потому что нельзя подрывать основы морали, нравственности, разрушать страну. Мы с чем останемся тогда?" - сказал глава государства.

По его словам, участницы группы понимали, на что шли.

"Первая моя реакция была такая, что попросил верующих за них прощения, я думал, что на этом закончится", - отметил президент.

Однако дело, по его словам, стали раскручивать. "И докатили до суда, а суд залепил им двушечку. Я здесь не при чем. Они этого хотели, они это получили", - сказал глава государства.

Путин поинтересовался, знает ли ведущий программы "Центральное телевидение"Вадим Такменев, как переводится название панк-группы. Тот ответил, что знает, но в эфире сказать не может.

"Ну вот, видите, если вы этого сказать не можете, значит девчонки талантливые, они заставили весь мир произносить это слово", - сказал президент.

По его словам, хулиганской акции попытались придать политическое значение.

"Вы знаете, что по данным экспертизы, они все, что касается президента, потом наложили, на самом деле они ничего подобного в храме не выкрикивали, - отметил Путин. - Я не знаю, так это или не так. Но если это так, то тогда это означает, что это был, "а" - способ привлечь к себе внимание и "б" - способ самозащиты: сказать, что вы не просто похулиганили и нагадили в храме, а занимались политической деятельностью".