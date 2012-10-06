Симоненко призвал на выборы тысячу наблюдателей от КПРФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе лидер КПУ Петр Симоненко.

По его словам, украинские коммунисты рассчитывают, что часть наблюдателей от левых сил прибудут накануне дня выборов.

Как сказал П.Симоненко, «определены 7 областей, где ожидаются самые «грязные» выборы. На их территории и будет организован усиленный режим наблюдения, в том числе в Одесской области».

«Мы знаем, на что способны ваши власти, и какие они применяют методы», - подчеркнул П.Симоненко, уточнив, что часть методов фальсификации известны. Например, по его словам, это подготовка мешков с заранее заполненными бюллетенями, в которых уже «правильные результаты выборов, которыми подменят те бюллетени, которые заполнят избиратели».

Чтобы члены участковых избирательных комиссий от КПУ не мешали реализовать эти и подобные схемы, отметил П.Симоненко, «коммунистов сейчас под надуманными предлогами выбивают из состава комиссий».