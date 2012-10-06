СМИ: За реконструкцией Гостиного двора стоят бизнес-партнеры Фирташа и Бойко

Перестраивать Гостиный двор на торгово-офисный центр будет АОЗТ «Укрреставрация». Как удалось выяснить изданию «Зеркало недели», ее владелец - кипрская компания - основаная другими киприотами, которые в свою очередь владеют 25% акций компании «Укрэнергомонтаж», входящей в орбиту интересов Юрия Бойко и Дмитрия Фирташа.

Об этом в своем расследовании для DT.UA пишут эксперты по вопросам государственных тендеров и закупок Юрий Николов и Алексей Шалайский.

Ранее «Укрреставрацию» журналисты связывали с главой президентской ГУС Андреем Кравцом.

Стоит вспомнить, отмечают эксперты, приватизация Гостиного двора была разрешена поочередно Кабмином (без возражений), Верховной Радой (256 карточек депутатов) и Киевсоветом, который абсолютно беспрекословно отдал застройщику землю под уже не памятником архитектуры, несмотря на протесты киевлян накануне приближающихся выборов.

«... Когда в похожую историю с реконструкцией на Андреевском попал целый Ринат Ахметов, чиновники таки позволили себе покривить носом и подумать об исторической ценности и другом облико морале. А вот Гостиный двор ушел без шума и пыли. Если не считать шумом и пылью защитников Гостиного. Как, впрочем, и всех других избирателей и налогоплательщиков Украины ... », - резюмируют эксперты.

Кстати, после того как владельцем «Укрреставрации» стали «киприоты», она начала выигрывать государственные тендеры - от реставрации Мариинского дворца до ремонта Андреевского спуска, - говорится в статье.