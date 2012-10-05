Азаров рассказал анекдот про ящик водки

Украине не грозит нехватка питьевой воды.

Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в ходе общения с пользователями Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей.

“Украине эта проблема не грозит (нехватки питьевой воды - УНИАН). Украина располагает громадными запасами пресной воды, и нам с вами хватит на сотни лет вперед. Так что не стоит особо переживать”, - написал Н.Азаров.

“Читая Ваше сообщение, мне почему-то вспомнился один анекдот. "Бог спрашивает у мужика: "Что ты выберешь - бессмертие или ящик водки?". Мужик подумал и ответил: "Меня не проведешь. Солнце через 5,5 млрд лет обязательно погаснет. Поэтому я выбираю ящик водки”, - отметил глава правительства.