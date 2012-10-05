Рейтинг УДАРа стал выше рейтинга Объединенной оппозиции – опрос GFK
Согласно данным последнего опроса, Партия регионов продолжает лидировать, тогда как УДАР вышел на вторую строчку рейтинга симпатий украинцев, обогнав Объединенную оппозицию.
На данный момент, ПР лидирует в общем зачете. За эту политсилу готовы проголосовать 25% украинцев. УДАР теперь занял вторую позицию – за политсилу Кличко готовы отдать свои голоса 17% опрошенных. Рейтинг Объединенной оппозиции снизился до 15%. КПУ занимает четвертое место с 9%. У Свободы и «Украины Вперед» по 3%.
Кроме того, по сравнению с предыдущим опросом, на 5% увеличилось количество украинцев, желающих прийти и проголосовать, и составило 73%.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного представительством компании GFK – одной из крупнейших мировых компаний по маркетинговым и социальным исследованиям.
Опрос был проведен в период с 12 по 27 сентября. Опрошено было 3352 респондента на территории всей Украины.
Парламентские выборы в Украине состоятся 28 октября 2012 года.