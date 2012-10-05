Рейтинг УДАРа стал выше рейтинга Объединенной оппозиции – опрос GFK

18:18, 05 октября 2012
Политика
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Согласно данным последнего опроса, Партия регионов продолжает лидировать, тогда как УДАР вышел на вторую строчку рейтинга симпатий украинцев, обогнав Объединенную оппозицию.

По данным социологов, рейтинг УДАРА стал выше рейтинга Объединенной оппозиции

На данный момент, ПР лидирует в общем зачете. За эту политсилу готовы проголосовать 25% украинцев.  УДАР теперь занял вторую позицию – за политсилу Кличко готовы отдать свои голоса 17% опрошенных. Рейтинг Объединенной оппозиции снизился до 15%. КПУ занимает четвертое место с 9%. У Свободы и «Украины Вперед» по 3%.
Кроме того, по сравнению с предыдущим опросом, на 5% увеличилось количество украинцев, желающих прийти и проголосовать, и составило 73%. 
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного представительством компании GFK – одной из крупнейших мировых компаний по маркетинговым и социальным исследованиям.
Опрос был проведен в период с 12 по 27 сентября. Опрошено было 3352 респондента на территории всей Украины.
Парламентские выборы в Украине состоятся 28 октября 2012 года.

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