Кандидат от «УДАРа» отказался уступать киевский округ Арьеву из-за «нечестной игры»

Александр Сергиенко припоминает историю с газетой, которая якобы раздавалась от имени кандидата от "Батькивщины" Арьева, с не самой корректной подачей кандидата от "УДАРа", пишет LB.ua.

"Этот плакат был квалифицирован как нечестная борьба, - вспоминает Сергиенко. - И я лично этому человеку не хотел бы передавать свои голоса. Люди сами должны решить, кто лучше, - это оптимальный путь решения проблемы. Но это мое личное мнение - понятно, что все решается на высших этажах партии".

Сергиенко говорит, что, в отличие от многих конкурентов, не позиционирует себя как оппозиционный кандидат, и считает, что изначально с "УДАРом" хотели поступить не совсем красиво: "Не очень честная игра была в момент, когда одна сила взяла себе в Киеве 9 округов, а другая с примерно таким же рейтингом в столице предложила 4".

Отметим, что лидеры Объединенной оппозиции и "УДАРа" планируют на следующей неделе подписать соглашение, которое определит самых рейтинговых мажоритарщиков, чтобы в парламент не прошли представители власти.