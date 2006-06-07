Правительство приветствует инициативу НБУ по снижению учетной ставки

Кабинет Министров Украины приветствует инициативу Национального банка Украины по снижению с 10 июня учетной ставки с 9,5% до 8,5% .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня, открывая заседание правительства.

«Интересно, как отреагирует украинский рынок… то есть, позитивные тенденции в нашей денежно-кредитной и макроэкономической сферах», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, Правление Нацбанка Украины приняло постановление, которым предусмотрено с 10 июня т. г. снижение учетной ставки с 9,5% до 8,5% годовых.

С 10 августа 2005 года Национальный банк Украины повысил уровень учетной ставки на 0,5 п.п. - до 9,5%.