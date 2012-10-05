Царьков: В законе четко прописано, что является пропагандой гомосексуализма

Депутат от КПУ Евгений Царьков рассказал, что главной целью закона является очистка информационного пространства для детей от навязывания образа жизни людей с нетрадиционной ориентацией.

«В законе четко прописан этот норматив. Описание слова "пропаганда" четко определено в юриспруденции. Уверяю, что Волк из "Ну погоди" в костюме Снегурочки - это не пропаганда гомосексуализма, а проведение гей-парада в Киеве или показ одного из известных мультфильмов, который через парламент ограничили и даже оштрафовали, где мультипликационные герои выступают как гомики - все это однозначно пропаганда» - цитирует депутата Зеркало недели.

Царьков отмечает, что задача законопроекта - очистить информационное пространство для детей.

«Комитет по свободе слова, у нас самый жесткий в парламенте, боролся с законом о клевете, боролся с цензурой, он тоже дал положительное заключение. То есть у нас закон выписан до мелочей и спутать пропаганду с художественным фильмом будет невозможно», - заявил Царьков.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма.