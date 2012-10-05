Царьков: В законе четко прописано, что является пропагандой гомосексуализма
Автор законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма Евгений Царьков объяснил, что является пропагандой гомосексуализма.
Депутат от КПУ Евгений Царьков рассказал, что главной целью закона является очистка информационного пространства для детей от навязывания образа жизни людей с нетрадиционной ориентацией.
«В законе четко прописан этот норматив. Описание слова "пропаганда" четко определено в юриспруденции. Уверяю, что Волк из "Ну погоди" в костюме Снегурочки - это не пропаганда гомосексуализма, а проведение гей-парада в Киеве или показ одного из известных мультфильмов, который через парламент ограничили и даже оштрафовали, где мультипликационные герои выступают как гомики - все это однозначно пропаганда» - цитирует депутата Зеркало недели.
Царьков отмечает, что задача законопроекта - очистить информационное пространство для детей.
«Комитет по свободе слова, у нас самый жесткий в парламенте, боролся с законом о клевете, боролся с цензурой, он тоже дал положительное заключение. То есть у нас закон выписан до мелочей и спутать пропаганду с художественным фильмом будет невозможно», - заявил Царьков.
Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма.