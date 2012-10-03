Европейцы просят Литвина и Януковича стать на защиту сексменьшинств

Об этом говорится в заявлении Международной комиссии юристов и правозащитной организации ILGA-Europe, текст которой передан агентству УНИАН.

“Международная комиссия юристов и ILGA-Europe призывают украинский парламент отозвать этот законопроект из повестки дня, а также призывают главу парламента и Президента, которые оба должны подписать закон для того, чтобы он вступил в силу, высказаться против него”, - говорится в заявлении.

Европейские правозащитники считают, что принятие такого закона в Украине приведет к последующей маргинализации лесбиянок, геев и бисексуальности, в том числе и потому, что термин “пропаганда гомосексуализма” в документе не определен.

“В соответствии с проектом закона, человеку невозможно понять, какие именно высказывания запрещены”, - написано в заявлении.

Европейские правозащитники убеждены, что принятие закона приведет к нарушению прав на свободу слова, собраний и ассоциаций.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)».

За данное решение проголосовали 289 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в законы «О защите общественной морали», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «Об издательском деле» и в Уголовный кодекс запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрещения.

Также предлагается установить ответственность за действия, пропагандирующие отношения сексуального характера лиц одного пола, за злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.

В соответствии с законопроектом, ввоз в Украину товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, гомосексуализм, карается штрафом до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3-х лет с конфискацией товаров.

Те же действия относительно кино- и видеопродукции, которая пропагандирует гомосексуализм, караются штрафом до 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет с конфискацией кино- и видеопродукции.