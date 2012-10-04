В Ровно распространяют псевдогазету «Свободы»

Как передает корреспондент УНИАН, такие псевдогазеты начали массово появляться в почтовых ящиках жителей Ровно - избирателей округа № 152, где кандидатом в народные депутаты Украины от объединенной оппозиции баллотируется председатель областной организации ВО «Свобода» Олег Осуховский.

Этот кандидат, в соответствии с выходными данными листовок, является заказчиком стотысячного тиража «газеты».

Тексты этого издания содержат провокационные материалы в отношении других кандидатов в народные депутаты Украины. В частности, изображен лидер «Свободы» Олег Тягнибок, который «призывает» «кастрировать другого кандидата в народные депутаты в этом округе». Другой материал номера «Мера Хомка чекає доля корупціонерів - розстріл» («Мэра Хомко ожидает судьба коррупционеров - расстрел») якобы написан уже самим О.Осуховским. А кандидату от ВО «Свобода» Ирине Фарион приписываются одобрительные отзывы по адресу норвежского террориста Андреса Брейвика, который в прошлом году расстрелял 77 человек.

Фамилией О.Осуховского подписана также статья «Українці повинні карати» («Украинцы должны наказывать»). В материале речь идет о том, что если избиратели проголосуют за Осуховского, то «смерть і кара вийде на вулиці і стане біля дверей наших ворогів» («смерть и наказание выйдут на улицу и станут у дверей наших врагов»).

Сам кандидат в депутаты О.Осуховский на пресс-конференции заявил, что его политическая сила к отмеченной «псевдогазете» не имеет никакого отношения. Он убежден, что «жители Ровно способны отличить черное от белого». «Владі не вдасться в чергове "развєсті нас как катят" і в такий спосіб продовжити своє панування. Тільки-но фальшивки почали з'являтися у скриньках людей – до нас масово почали надходити дзвінки обурених цією провокацією рівненців. Багато людей приходили до нас в офіс і приносили ці брудні матеріали» («Власти не удастся в очередной раз "развєсті нас как катят", и таким способом продлить свое господство. Как только фальшивки начали появляться в ящиках людей – к нам массово начали поступать звонки возмущенных этой провокацией жителей города. Многие люди приходили к нам в офис и приносили эти грязные материалы»), - рассказал О.Осуховский.

По мнению руководителя общественных приемных «Свободы» в области Александра Савчука, эти грязные фальсификации представляют угрозу для единства украинского народа. «Они проповедуют расизм, провоцируют ненависть к общечеловеческим ценностям и порочат светлую память умерших. Это прямая угроза конституционному строю Украины».

В пресс-службе облорганизации «Свободы» сообщили, что областная парторганизация уже обратилась по поводу этой фальшивки в правоохранительные органы Ровенской области и в Центральную избирательную комиссию. «Свободовцы» ожидают соответствующее решение этих органов и требуют найти и наказать инициаторов этой провокации.