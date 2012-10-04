К Луценко не пустили депутатов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, сегодня, 4 октября, в Менскую исправительную колонию Черниговской области (№ 91) прибыли народные депутаты Украины Юрий Грымчак, Владимир Филенко и Николай Томенко. Во время своего пребывания в учреждении они посетили медико-санитарную часть и жилые помещения отделения, где теперь отбывает наказание Ю.Луценко.

«Депутаты также пытались встретиться с осужденным Ю.Луценко. Однако разрешения на свидание руководство учреждения не дало, ссылаясь на требования Уголовно-исполнительного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

В частности, в соответствии с требованиями ст. 139 Уголовно-исполнительного кодекса Украины осужденные имеют право на краткосрочные свидания один раз в месяц. Учитывая использование Ю.Луценко права на краткосрочное свидание 26 сентября с Тарасом Стецькивым, Ю.Грымчаком и Сергеем Луценко, согласно требованиям п.51 Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний очередное краткосрочное свидание может быть предоставлено осужденному Ю.Луценко не раньше 21 октября.

В ГПтС также отметили, что предварительно с обращением о предоставлении свидания с Ю.Луценко ни один из указанных выше депутатов официально не обращался.

Сам осужденный Ю.Луценко также никаких заявлений в адрес руководства исправительной колонии с просьбой об организации свидания с группой депутатов не подавал.

В ГПтС заверили, что народные депутаты были проинформированы об основаниях отказа в свидании с осужденным Ю.Луценко.