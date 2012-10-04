5% барьер на выборах в парламент имеют шансы преодолеть 7 партий - опрос

Такие данные Всеукраинской социологической службы были обнародованы на пресс-конференции в агентстве УНИАН. Общеукраинский опрос проводился с 28 по 30 сентября 2012 года. Опрос проводился по квотной выборке. Опрошено 2500 респондентов. Возможная погрешность - 2,2%.

Не доверяют никому 10,1%. На вопрос "Если бы сегодня состоялись выборы в ВРУ, то какой политической силе Вы отдали бы свой голос?" затруднились ответить 7,2%.

Директор по исследованиям Всеукраинской социологической службы при НАУ, кандидат философских наук, доцент Борис Сагалаков, комментируя результаты опроса, отметил, что "кардинально за этот месяц у крупных политических сил больших сдвигов уже не будет". Б. Сагалаков отметил, что "будет решаться судьба партий зоны риска" и могут "выстрелить" такие партии как "партия Королевской," Свобода "и" Наша Украина ". Он также отметил, что свои коррективы вносит явка избирателей. Отвечая на вопрос: "Является ли Ваш выбор данной политической силы окончательным" - 43,4% ответили, что "однозначно, да", 38,5% - "скорее всего, да", 6,4% - "скорее всего , нет ", 2,6% -" однозначно, нет ", 8,3% -" затрудняюсь ответить ".

В выборах будут участвовать 46,9% опрошенных, 34,5% ответили-"скорее всего, да", 8,8% - "скорее всего, нет", 5,2% - "однозначно, нет", 4, 4% - "затрудняюсь ответить".