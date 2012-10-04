Оппозиция заявляет, что их кандидат выехал из страны из-за давления власти

Об этом идет речь в заявлении политсовета объединенной оппозиции «Батьківщина», текст которого передан УНИАН.

В частности, А.Корнацкий 1 октября был вынужден покинуть Украину до завершения избирательной кампании. В оппозиции утверждают, что А.Корнацкий занимает лидирующие позиции у себя в округе и имеет все шансы на победу. “У нас не вызывает сомнения, что именно по этой причине и была запущена против нашего коллеги репрессивная машина. Грубое давление на Корнацкого как проходного кандидата от оппозиции длилось на протяжении всей избирательной кампании”, - говорится в сообщении.

Информация о запланированном аресте поступила к адвокатам А.Корнацкого после получения им повестки на допрос в прокуратуру Киевской области на 15.00 2 октября, а также повесток на допрос в Первомайский РО УМВД Украины в Николаевской области на 11.00 также 2 октября.

В “Батьківщині” утверждают, что, поскольку побывать в двух местах с разницей в четыре часа в Киеве и Николаевской области физически невозможно, и А.Корнацкому пришлось бы пропустить один из допросов, ему планировали предъявить постановление о принудительном приводе с последующим задержанием за якобы избежание следственных действий.

Ранее почти по такому же сценарию была брошена за решетку заместитель руководителя избирательного штаба А.Корнацкого Людмила Никиткина, которая уже третий месяц содержится в СИЗО по абсурдным надуманным обвинениям.

Политсовет Объединенной оппозиции «Батьківщина» требует от власти немедленно прекратить преследование А.Корнацкого.