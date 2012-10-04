Регионалы обещают в новой ВР «услышать каждого»

Партия регионов в новом составе парламента будет вести переговоры о создании большинства со всеми политическими силами, готовыми работать на благо страны. Об этом заявил руководитель центрального избирательного штаба Партии регионов Андрей Клюев в интервью информационному агентству Reuters, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

А.Клюев отметил, что цель Партии регионов, как и любой политической силы, - повышение социальных стандартов, уровня и качества жизни населения. По его словам, для достижения этой цели все политические силы, оппозиционные или провластные, должны вести между собой конструктивный диалог.

«Мы будем привлекать к себе лучших специалистов, всех, кто готов с нами вместе работать, независимо от того, к какой политической силе они относятся», - отметил он.

По словам А.Клюева, был сделан очень тщательный подбор кандидатов по мажоритарным округам от Партии регионов, и это, по его мнению, позволит активизировать дальнейшую законодательную работу депутатов.