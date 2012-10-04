Ющенко: 5 лет моего президентства были одними из лучших

Об этом он сказал в эфире Первого национального.

"Пять лет нам принесли те вещи, которые нам дали и день сегодняшний и, в значительной степени, еще выбирать свое будущее", - заявил он.

Отвечая на вопрос о разочаровании людей, которые его поддерживали во время Оранжевой революции, он заявил: "В 2005-2009 годах наши темпы экономического развития были 7,5% - это самые высокие за украинскую историю темпы экономического развития. Это темпы, которые выше, чем в Европе и в России... Я не думаю, что разочарованы люди этим".

"За эти 5 лет национальный бюджет вырос с 90 миллиардов до 270 миллиардов. Я не думаю, что люди этим разочарованы. Национальные резервы выросли с 6 миллиардов до 37. Я не думаю, что люди этим разочарованы. Инвестиции в Украину за 15 лет с 1991 по 2004 год были 6,7 миллиарда долларов, за годы моего президентства инвестиции выросли до 37. Я не думаю, что люди разочарованы", - цитирует Украинская правда.

"Мы открыли свои границы, мы создали условия для развития демократии, мы получили свободного журналиста, не ловкого, колючего, но можно сказать, что апогей свободы слова был при моем президентстве", - добавил экс-президент.

"Когда я пришел, моя страна не признавалась даже страной с рыночной экономикой. Затем вступили в ВТО, Болонский процесс, в общее небо, газотранспортной системы проект европейский, вступили в энергетическую ассоциацию Европы, мы дошли до самого апогея в европейских отношениях - это ассоциации Украина - ЕС и зона свободной торговли", - заявил он.

При этом Ющенко заявил, что "это, как вступительный экзамен в университет - за пять лет пройти эту дорогу, быть разочарованным, уважаемые, тогда или не корректно анализируем, я могу мягко говоря утверждать: пятилетие моего президентства это было одно из лучших украинских пятилетий".

