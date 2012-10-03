В Нацсовете заявляют, что ТВi продолжает вещать согласно своих лицензий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, об этом сказал на брифинге председатель регуляторного органа Владимир Манжосов.

«До сих лицензий регуляторный орган не вносил изменений. Никаких решений, приказов или распоряжений об отключении телеканала «ТВi», о чем были обвинения со стороны как самого канала, так и некоторых лиц, Национальный совет не принимал, не мог принимать и принимать не будет», - сказал председатель Нацсовета.

Он обратил внимание на тот факт, что согласно результатам мониторинга, который был сделан представителями Нацсовета в регионах и заявлений относительно переоформления, поступающих в центральный аппарат, вопрос отключения канала «ТВi» из кабельных сетей находится исключительно в плоскости хозяйственных отношений между провайдером программной услуги и телеканалом.

В.Манжосов отметил, что по количественного отключения, канал «ТВi» является безусловным лидером, но если брать процентное соотношение провайдеров программной услуги к количеству сетей, в которых он транслируется, то «ТВi» - на втором месте (23,3%), а на первом - отечественный канал деловых новостей (24,2%), на третьем - отечественный культурно-просветительский канал (21%). По словам В.Манжосова, наибольшее количество отключений телеканала «ТВi» связана с наибольшим количеством провайдеров, в сетях которых этот канал транслировался по лицензии. Он отметил, что отключение телеканала «ТВi», как и других каналов, обусловлено чисто хозяйственной деятельностью провайдеров программной услуги и каналов, которые они ретранслируют.

В.Манжосов еще раз подчеркнул, что Национальный совет никак не влияет на хозяйственную деятельность провайдеров программной услуги и не имеет отношения к отключению тех или иных каналов в сетях провайдеров программной услуги.

«Вместе с тем, отдельные представители Национального совета фиксировали обращения, поступавшие к ним со стороны руководителей провайдеров программной услуги с жалобами на давление с требованиями обновления трансляции «ТВi» в их сетях, вплоть до угроз физической расправы», - отметил председатель Нацсовета.

Также он отметил, что сейчас продолжается процесс переоформления лицензий провайдерами программной услуги в связи с расширением универсальной программной услуги. В Национальный совет подано уже более 100 таких заявлений.