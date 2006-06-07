Комитет избирателей Украины расскажет о политико-правовых аспектах референдумов. Пресс-конференция в УНИАН

8 июня в 12-00 в УНИАН состоится пресс-конференция руководства Комитета избирателей Украины на тему: “Возможность проведения общенациональных и местных референдумов в Украине: политико-правовые аспекты”. В пресс-конференции примут участие: Игорь Попов – председатель Правления КИУ; Александр Черненко – пресс-секретарь КИУ. Будут рассматриваться вопросы: законодательство о референдумах и невозможность его применения в существующем правовом поле; организационно-технические проблемы проведения референдумов; возможность применения административного ресурса и вмешательства граждан других государств во время организации и проведения референдумов; имплементация результатов референдумов в жизнь; стоимость проведения общеукраинского референдума