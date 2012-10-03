Азаров пожелал учителям терпения и оптимизма и пообещал накинуть зарплату

Зарплата учителей в Украине до конца 2012 года вырастет до 3 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Первое воскресенье октября – это День учителя. Через несколько дней мы будем поздравлять наших педагогов. Прекрасно, что существует такой праздник, когда учитель поднимается на пьедестал почета и уважения. Ведь это не только человек, который несет знания и мудрость. Учитель также выполняет самую почетную миссию на земле - дарует духовность и мораль молодому поколению. День учителя уже давно по-настоящему всенародный праздник. Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учитель и педагог, благодарность к которому мы храним в своей душе", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что требования к учителю, к педагогу, к наставнику всегда были, есть и будут высокими. По мнению главы правительства, сегодня учитель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать сущность глубоких изменений, которые идут в обществе.

"Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решение и нести ответственность за свой выбор. Ваша и наша задача - помочь им стать достойными гражданами Украины", - подчеркнул Н.Азаров.

Он пожелал всем учителям накануне их праздника хорошего здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в их нелегкой, но такой важной работе.

Также Н.Азаров заявил, что правительство постоянно работает над улучшением престижности работы педагога, решениям тех актуальных вопросов, которые бы в полной мере позволили им реализовать свой преподавательский и творческий потенциал. Среди них, в первую очередь, - это повышение уровня оплаты труда педагогов. Например, отметил премьер, среднемесячная заработная плата учителя 1-й категории с 2009 года уже возросла на 1 тыс. 200 грн (почти в 1,7 раза). К концу 2012 года она составит почти 3 тыс. грн, а к концу следующего – приблизится к 3,5 тыс., пообещал Н.Азаров.