Подсчет голосов и составление протоколов будут записываться на видео

За принятие данного закона «О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года" по совершенствованию отдельных положений» проголосовали 263 народных депутатов из 309 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает установить, что для повышения уровня доверия общества к выборам, публичности и открытости избирательного процесса, доступа общественности к наблюдению в режиме реального времени во время голосования, а также создание видеозаписи подсчета голосов избирателей в помещении для голосования обычного избирательного участка используется система видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения (далее - система видеонаблюдения), которая в предусмотренном настоящим Законом порядке обеспечивает создание информации, передачу изображения из помещения для голосования обычного избирательного участка с возможностью просмотра на соответствующем веб-сайте в сети Интернет и дальнейшее сохранение созданной в процессе видеонаблюдения информации.

Система видеонаблюдения не устанавливается в помещениях Центральной избирательной комиссии, окружных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, заграничных и специальных избирательных участков.

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Использование системы видеонаблюдения в день голосования и во время подсчета голосов, кроме ряда случаев, является обязательным.

В случае технической невозможности обеспечить передачу изображения из помещения для голосования отдельного обычного избирательного участка система видеонаблюдения в таком помещении используется для создания и хранения соответствующей информации.

Участковая избирательная комиссия обеспечивает начало непрерывного функционирования системы видеонаблюдения в режиме передачи изображения одновременно с началом подготовительного заседания, предусмотренного частью третьей статьи 84 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". Функционирования системы видеонаблюдения в таком режиме прекращается после окончания голосования.

После окончания голосования на избирательном участке и до подписания протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, в том числе с пометкой "уточненный", участковая избирательная комиссия обеспечивает функционирование системы видеонаблюдения в режиме записи и хранения информации. Информация, созданная с использованием системы видеонаблюдения, может использоваться правоохранительными органами, судами, Центральной избирательной комиссией. Центральная избирательная комиссия предоставляет соответствующую информацию по запросу правоохранительных органов, решению суда, а также может предоставлять такую информацию в установленном ею порядке по запросу политических партий - субъектов избирательного процесса и кандидатов в народные депутаты Украины.

Порядок использования, транспортировки и хранения носителей информации, созданной с использованием системы видеонаблюдения в помещениях для голосования обычных избирательных участков, из которых не осуществлялась веб-трансляция изображения, устанавливается Центральной избирательной комиссией.

Информация, созданная с использованием системы видеонаблюдения, сохраняется Центральной избирательной комиссией в течение одного года со дня официального обнародования результатов выборов народных депутатов Украины, после чего подлежит уничтожению.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.