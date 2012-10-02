Рада упростила лицензирование операций с валютой

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения (10709) проголосовали 237 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на минимизацию влияния правоохранительных органов на деятельность субъектов ведения хозяйства и прекращение выполнения несвойственных для них функций при выдаче Национальным банком лицензий на осуществление операций в иностранной валюте.

Для достижения этой цели законом предусматривается внести изменения в статью 18 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" (далее – Закон) в соответствии с которыми отменяется такой этап порядка выдачи Национальным банком Украины (далее – НБУ) лицензий на осуществление операций в иностранной валюте, как извещение об этом специальных органов по борьбе с организованной преступностью и учет получаемых по ним заключений. Кроме того, НБУ уполномочен на прекращение финансирования и операции по счетам клиентов лишь по решению суда, устраняя при этом возможность вынесения такого решения следователем во время осуществления досудебного следствия по уголовному делу.