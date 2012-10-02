Азаров: Это у кого нет свободы слова?

Как передает корреспондент УНИАН, об это он заявил в ходе совещания с представителями заграничных дипломатических учреждений Украины.

«Вот я рассказываю послам, с которыми встречаюсь, какие у нас условия для избирательной кампании, хотелось бы, чтобы и вы (украинские дипломатические представители за рубежом - УНИАН) занимали активную позицию по объяснению. И когда разговариваешь с дипломатическим представителем, то меняется мнение о стране. Приезжают иногда «зашоренные», что диктатура (в Украине – УНИАН), свободы слова нет. Это у кого нет свободы слова? Кто у нас не может высказываться, кому запретили что-то говорить, критиковать власть, Президента?», - сказал Н.Азаров.

По мнению премьер-министра, еще хуже, когда такому мнению начинают подыгрывать. По словам Н.Азарова, такое недопустимо.